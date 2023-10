Nathalie Bleicher-Woth: Traurige Wahrheit - jetzt packt sie über "Fake-Friends" aus

Mit ihrem neuen Leben als Mama kamen wohl nicht alle ihrer Freunde zurecht. Sie verrät ebenfalls, was sich seither noch alles verändert hat: "Es ist einfach krass, so eine Verantwortung zu haben für so ein kleines Lebewesen. Man ist nicht mehr so unabhängig, aber ich sage immer, Mama sein ist das Stressigste und das Schönste, was es gibt. Es hat sich wirklich alles verändert. Ich bin halt nicht mehr so frei, in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich gehe zu allen möglichen Events oder auch abends unterwegs zu sein. Mal geht das schon, aber jetzt nicht, dass man die ganze Zeit auf Achse ist. Man hat ja auch verantworten dem kleinen Baby gegenüber." Die Freunde, die heute noch in Nathalies Leben sind, haben dafür gewiss auch Verständnis.