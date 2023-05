Pietro Lombardi: Heimliche Hochzeit mit Laura Maria Rypa?

Obwohl Pietro Lombardi und Laura die Öffentlichkeit an ihrem Leben teilnehmen lassen – eine Hochzeit wurde nicht vermeldet. Weil sie im Geheimen stattfand? Denn der "DSDS"-Juror trägt seit Neuestem – und für jeden sichtbar – einen goldenen Ring am rechten Ringfinger. Typisch für Eheleute. Und nennt seine Laura, wenn er von ihr spricht, immer "meine Frau". Die Fans horchen auf! Deshalb wurde er jetzt auch direkt auf Instagram gefragt, ob er schon mit seiner Verlobten in den Hafen der Ehe eingelaufen ist.

Pietro wiegelt ab: "Wir sind noch nicht verheiratet, weil wir wollen, dass Leano die Hochzeit richtig miterleben kann und etwas älter ist. Trotzdem trage ich den Ring als Zeichen der Liebe. Jeder soll wissen, dass es für mich nur eine Frau gibt im Leben." Klingt nach einem Dementi, was Pietros Ehe-Status betrifft. Aber dann plaudert er aus: "Wir sind eher so im kleinen Kreis unterwegs, wir brauchen keine Riesen-Hochzeit." Also doch? Wie auch immer: Eigentlich soll Leano noch mindestens ein Geschwisterchen bekommen, bevor es vor den Traualtar geht. So war zumindest einmal der Plan …

