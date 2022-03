Prinz Harry: Geschmacklos? Neue Aufnahmen sorgen für Aufsehen

Heftige Kritik an Harry

Das kommt bei vielen Royal-Fans überhaupt nicht gut an. Mit seinem Auftritt in einer Videokonferenz für die paralympische Sportveranstaltung "Invictus Games" gießt Harry außerdem noch mehr Öl ins Feuer. Dort zeigt er sich bestens gelaunt und in einem orangen Outfit - inklusive Sonnenbrille und Hut. Rund zwei Wochen nach der geplanten Trauerfeier für seinen Großvater wird er also in die Niederlande reisen. Für viele Fans eine absolut geschmacklose Aktion!

"Sein Großvater hätte ihm eine Ohrfeige verpasst und ihm gesagt, er solle erwachsen werden", ist sich Darren McGrady, der ehemalige Koch der Royals, sicher. "Die Queen wird am Boden zerstört sein und Prinzessin Diana wäre es auch, wenn sie noch hier wäre", feuert er im Gespräch mit der "Daily Mail". Auch die Fans haben kein Verständnis für Harrys Verhalten. "Er kann in die Niederlande gehen, aber nicht zu seiner eigenen Großmutter, irgendetwas stimmt nicht mit ihm", meckert ein Twitter-User. Auweia...