Prinz Harry nach Drogen-Beichte: Endstation Entzugsklinik!

Es ist kein neues Phänomen, dass Prinz Harry ordentlich Ärger verursacht. Bereits während seiner Jugend sorgte er mit zahlreichen Skandalen für ziemlich viel Trubel am britischen Hof. Nach dem Tod seiner Mutter Lady Diana soll der Sohn von König Charles Drogen konsumiert haben! Er trank viel Alkohol und soll neben Cannabis auch Kokain genommen haben, um seiner Lebensrealität zu entfliehen. Doch das blieb von seiner Familie nicht unbemerkt! Catherine Mayer ist Autorin der Biografie "Charles III. - Mit dem Herzen eines Königs" und schrieb zu dem Familien-Fiasko der Royals: "Jahrelang war [Harry] in den Nachrichten als ungezogener Junge aufgetaucht, hatte mit sechzehn viel getrunken, Cannabis geraucht, wurde von seinem Vater als Warnung und Lektion zur Visite in eine Drogenentzugsklinik gebracht."

Wie Prinz Harry seine Zeit im Entzug erlebte, darüber schweigt er. Doch in seinem erst kürzlich erschienen Buch "Reserve" schilderte er, dass er bis vor wenigen Jahren noch immer Cannabis konsumierte: "Dann setzte ich mich auf den Balkon oder an den Rand des Gartens und drehte einen Joint."

Da hat scheinbar niemand aus der Vergangenheit gelernt...

