Prinz Harry: Schon wieder Zoff mit Meghan! Er packt seine Koffer

Die rosarote Brille hat Prinz Harry schon lange abgelegt. Während er am Anfang noch alles getan hat, um Herzogin Meghan glücklich zu machen, würde er mittlerweile am liebsten seine Koffer packen und das Weite suchen. An das Leben in Kalifornien hat der Brite sich bisher nicht richtig gewöhnen können. Seine Freunde haben sich schon lange von ihm abgewendet und so bleibt dem 38-Jährigen nichts anderes übrig, als in seiner Villa zu schmollen und den "Befehlen" seiner Ehefrau zu folgen.