Prinz William: Abstruser Befehl! Das schrieb er Bruder Prinz Harry vor...

Prinz Harry nimmt in letzter Zeit kein Blatt mehr vor den Mund - der Ex-Royal packte nicht nur in seiner und Gattin Herzogin Meghans Netflix-Doku über die Machenschaften seiner royalen Familie aus, auch in seinen neusten Memoiren "Reserve" scheut er nicht vor pikanten Enthüllungen zurück. Doch damit nicht genug! Nun folgt bereits der nächste Paukenschlag und der royale Rotschopf packt aus, was ihm sein Bruder Prinz William verbieten wollte!