Prinzessin Mette-Marit & Prinz Haakon: Schwerer Schicksalsschlag! "Es ist eine ernste Diagnose"

"Ich kämpfe schon seit Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen, im vergangenen Jahr waren die Leiden etwas ausgeprägter", schmerzhafte Worte, die Mette-Marit im Jahr 2019 in der norwegischen TV-Sendung "Dagsrevyen" äußerte. Es war ein schwerer Schicksalsschlag, der die Prinzessin 2018 traf, als bei ihr die Diagnose der Lungenkrankheit "Lungenfibrose" gestellt wurde. Und selbst heute noch, fünf Jahre nach diesem Tag, sitzt der Schmerz tief.

Gegenüber der Zeitung "Aftonposten" sprach Prinz Haakon nun über das Leben mit der Erkrankung: "Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit." Der Verlauf ist geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. "Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein", erzählt er dem norwegischem Blatt. Die Medikamente, die ihr helfen sollen, machen die Ehefrau von Prinz Haakon jedoch sehr müde und rauben ihr viel Kraft. Doch in dieser schweren Zeit steht Prinzessin Mette-Marit ihr Ehemann fest zur Seite und schwärmt von ihr: "Sie hat mich beeindruckt." Kein Wunder, dass diese Ehe bereits seit über 20 Jahre hält - in guten wie in schlechten Zeiten.