Verona Pooth & Franjo: Trennungs-Deal - Die beiden haben keinen Ehevertrag

Als die beiden sich vor 19 Jahren ewige Liebe und Treue schworen, verzichtete Verona auf einen Ehevertrag. "Ich liebe Franjo", erzählte Verona damals. "Und vertraue ihm und er mir genauso – bis dass der Tod uns scheidet." Deswegen habe sie auf das Dokument gepfiffen, welches im Falle einer Trennung alles Finanzielle regeln würde. "Ein Ehevertrag ist doch so unromantisch", meinte Verona damals. Also einigten sich die beiden: Trennung – das ist bei uns verboten. Ob Verona das heute bereut? Denn Fakt ist: Die Werbe-Ikone hat richtig viel Geld auf dem Konto. Ihr geschätztes Vermögen: rund 20 Millionen Euro! Und Franjo? Nach der Pleite seiner Elektronikfirma Maxfield im Jahr 2010 standen auf dem Konto 14 Millionen Euro Schulden. Inzwischen ist Franjo wieder flüssig – aber dass Verona die Hauptverdienerin ist, scheint klar. Werbedeals, Moderationen, Modeljobs und jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben. All das spült viel Geld in die Kasse.

Kein Wunder, dass Franjo das Trennungs-Verbot von einst heute ziemlich dufte findet. So ohne Ehevertrag. Harmonie ist deshalb die erste Ehepflicht. Franjo musste sogar lernen, das Temperament seiner Ehefrau mit dem Latina-Blut einfach auszuhalten. Er sitzt dann da, staunt und schaut. "Selbst wenn ich ausflippe, sagt er: 'Super, hat was!'", plaudert Verona aus. "Andere würden ausziehen. Und das Ende unseres Streits, das findet er amüsant, das stört ihn nie." Er hat ja auch keine Wahl!