Beatrice Egli: Sie trägt einen Ehering - So viel bedeutet ihr das Schmuckstück

Beatrice Egli ist super stolz auf ihr Album. "Das Album steht extrem unter dem Zeichen des Neuanfangs. Ich spüre Aufbruchstimmung, große Lust, Neugier, Mut und ganz viel Energie. Das Album hat deshalb sehr viel kraftvolle, aber auch ein paar leise und überraschende Momente", verrät sie. Doch sie schlägt auch emotionale Töne an.

Das Lied zwischen den Wolken ist beispielsweise für ihre Großeltern. "Oma und Opa sind beide im vergangenen Jahr gestorben. 34 Jahre meines Lebens habe ich mit ihnen teilen dürfen, ich bin mit den beiden aufgewachsen und habe alles mit ihnen erlebt. Wir haben zusammen Urlaube verbracht, von Opa habe ich gelernt Ski zu fahren, meine Oma hat mich immer eingekleidet", so die Sängerin. Die beiden haben ihr sehr viel bedeutet - und so trägt sie sogar die Eheringe! "Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand – den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit. Für mich bleiben sie immer da, und ich glaube auch, dass sie dort oben sind, eben zwischen den Wolken", erklärt Beatrice. Diese Worte gehen ans Herz...