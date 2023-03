Boris Becker: Baby Nr. 5! Diesmal soll alles anders werden

Denn für unser ehemaliges Tennis-Idol scheint das Leben immer noch ein Spiel! Gegen Familienzuwachs ist grundsätzlich nichts einzuwenden, doch: Boris ist gesundheitlich sehr angeschlagen, hat weiterhin Geldprobleme. Er verlor seine Finca auf Mallorca, die Wohnung in Chelsea, das Elternhaus in Leimen. Sollte er nicht erst einmal Ordnung in seine Finanzen bringen, eine gute Basis für weiteren Nachwuchs schaffen? Boris gestand ja bereits ein, viele Fehler gemacht zu haben. Noch-Ehefrau Lilly kritisierte ihn zudem scharf, was seine Vaterqualitäten angeht, nannte ihn "einen Teufel". Ob Boris es tatsächlich zustande bringt, ein Vorzeige-Papa zu werden?

Die Frau für Baby Nr. 5 hat er offensichtlich schon: Lilian de Carvalho Monteiro. Die Risikoanalystin hielt unerschütterlich zu ihm, als er im Knast saß, kümmert sich jetzt auch um sein Vermögen. Lilian lernte bereits Boris’ Kinder kennen, versteht sich bestens mit Anna (sie tanzt gerade bei Let’s Dance), Amadeus, Noah und Elias. "Ja, sie ist die große Liebe meines Lebens. Ich hoffe, ich bleibe mit ihr zusammen. Und was wir dann alles auf dem Weg dahin tun werden, das kann ich nicht sagen. Da brauchen wir natürlich auch den lieben Gott und alles Glück, was man nur so braucht, aber ich hoffe, für immer und ewig." Ja, drei Mal auf Holz geklopft!

