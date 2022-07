Charlène von Monaco: Sie ist wieder im Krankenhaus!

Der Grund für ihren Besuch? Charlène von Monaco war dort, "um die jungen Eltern und ihre Neugeborenen zu treffen". Sie posiert mit dem Pflegepersonal in einem schicken, schwarzen Etuikleid mit weißen Trägern. Die anderen Bilder der Serie zeigen sie beim Austausch mit den Eltern und Ärzten. Nicht nur diese sind sichtlich begeistert von der Nahbarkeit der Fürstin, auch in den Kommentaren kommt Charlènes Besuch gut an. Nutzer finden liebe Worte, wie "Ich liebe diese Prinzessin" oder "Erinnerungen für junge Eltern und ihre Neugeborenen. Später können sie sagen, dass Prinzessin Charlène ihre Hand gehalten hat". Schön, dass der monegassische Royal nun wieder so nah am Volk sein kann.

Das sah vor wenigen Wochen noch ganz anders aus. Mehr zu ihrer langen Krankheit erfährst du im Video: