Daniela Büchner: Heftige Vorwürfe! War alles nur eine große Lüge?

Über 15 Kilogramm sind schon gepurzelt. "Ich habe auf Schweinefleisch verzichtet und auf Süßkram", erklärt Danni im Gespräch mit RTL. "Irgendwann hat sich der Magen daran gewöhnt, weniger zu essen." Aber stimmt das wirklich?

"Wo warst du beim Schönheitschirurgen? Ich arbeite dort und sieht gut aus deine Fettreduktion", schreibt eine Userin auf Danielas Instagram-Kanal. Hat die 45-Jährige sich etwa unters Messer gelegt?

Nein! "Als wenn ich dafür Geld ausgeben würde", antwortet Daniela prompt. "Solltest dir einen neuen Job suchen. Ich zahle dir SOFORT 5000 € in bar aus, wenn du mir beweisen kannst, dass ich so was gemacht habe." Rumms! Damit sollte sich die Frage endgültig geklärt haben...