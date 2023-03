Daniela Katzenberger: Neues Liebes-Glück! Plötzlich ist alles anders

Wechselt Iris Klein nun ans "andere Ufer"? "Warum nicht mit einer Frau? Wäre auch mal was anderes", zeigt sich der Neu-Single offen auf Instagram. Die Katzen-Mama sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen, nachdem sie sich eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein lieferte. Mittlerweile ist klar: Die Ehe ist Geschichte.

Als Neu-Single ist die 55-Jährige heiß begehrt bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story enthüllt Iris, dass sie bereits jede Menge Dating-Anfragen bekommen habe. "Ich muss gerade so lachen, weil mir schreiben ja sehr, sehr viele Männer, die sich mit mir treffen wollen", plaudert die Pfälzerin aus. Doch selbst Damen zeigen großes Interesse an der ehemaligen "Kampf der Realitystars"-Kandidatin. "Aber auch genauso viele Frauen. Das finde ich ja auch süß", verrät sie kichernd.

Ob Dani geschockt wäre, wenn ihre Mama plötzlich Händchen haltend mit einer Frau am Esstisch säße? Wohl kaum. Die Katze möchte nur, dass ihre Mama wieder glücklich ist! Nach dem zermürbenden Affären-Drama hat Iris sich ein neues Liebesglück verdient. Egal mit wem!

