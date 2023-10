Désirée Nick: Zicken-Zoff mit Claudia Obert geht in die nächste Runde

"Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholisierten und psychopathischen Zustand und benutzt das Showbusiness und das Fernsehen, um sich selber zu therapieren, um alle andere zum Narren zu halten und um ihre Lebenslügen als Inszenierung zu verkaufen", wetterte Désirée auf Instagram über Claudia Obert. Im "Sommerhaus der Stars" habe jeder das wahre Gesicht der Mode-Unternehmerin sehen können: "Ihre aufgeblasene, zurechtgemachte Art hält sie gerade mal zwei bis drei Stunden durch. Danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte. Stiert vor sich hin wie in der Psychiatrie." Hämisch freut sich Désirée darüber, dass die Seifenblase nun geplatzt sei; jeder habe schließlich selbst sehen können, dass Claudia "wie eine Greisin" durch die Promi-Herberge schlich.

Gnadenlos teilt die Entertainerin aus und verschont dabei auch nicht Oberts jungen Freund Max: "Dieses Männlein! Er ist wie eine Handpuppe, die immer nur Ja sagt." Schon in der Vergangenheit hegte die Entertainerin Zweifel an der Echtheit dieser Liebe.

Eine brutale Provokation, doch anstatt zurückzuschießen, kontert die Mode-Unternehmerin mit fröhlichen Urlaubsfotos und lächelt den Zicken-Zoff einfach weg. Zu "Closer" sagt sie: "Zu absurd diese Nummer. Nehmen wir nicht wahr" und bestellt auch liebe Grüße von Max. Offensichtlich ist sie es leid, sich von den Boshaftigkeiten der Nick ärgern zu lassen, die seit ihrem "Playboy"-Shooting mehr denn je auf dem Höhenflug zu sein scheint. Eins zu Null für Claudia also in DIESER Runde – dennoch ist klar: Bei den beiden kehrt niemals Frieden ein!