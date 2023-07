Fabian Kahl: "Bares für Rares"-Hammer! Jetzt ist es raus

Auch den Fans ist der tierische Zuwachs nicht entgangen. Sie kommentieren den Post mit fragenden Worten: "Mit Fellnase? Neuer Experte mit der guten Nase" oder "Wer ist der kleine Fell-Liebling?". Was es wirklich mit dem süßen Hunde-Besuch auf sich hat, bleibt wohl erst einmal noch geheim. Dennoch freuen sich die Fans jetzt schon auf neue, spannende Antiquitäten, die den Händeln präsentiert werden. Ein Zuschauer schreibt erfreut: "Supi na dann gibt es endlich wieder was Neues zu sehen und keine Wiederholungen. Freu mich schon darauf". Somit können die Fans wohl gespannt bleiben, mit welchen Schätzen in der neuen Staffel gehandelt wird.