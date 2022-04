Florian Silbereisen: Seine neue Helene klopft bereits an seine Tür

Vor Kurzem brachte ihn auch Neu-Single Michelle Hunziker (45) ganz schön ins Schwitzen. In der Sendung Dalli Dalli gingen die beiden auf Flirtkurs: Abwechselnd sollten Florian und Michelle in der Sendung Dinge nennen, die sie beim Hausputz unterm Sofa finden. Eigentlich unschuldig – doch die Antworten der smarten Blondine brachten den Sänger vollkommen aus dem Konzept. "Ich war fix und fertig. Sie kommt da mit dem Sextoy, dann kommt der Knochen und ich komm mit Salzstangen und Chips daher", erklärte Flori danach vergnügt.

Florian Silbereisen scheint sein Single-Leben zu genießen. Und dass er seinen Charme einzusetzen weiß, bringt ihm viele Sympathiepunkte in der Frauenwelt ein. "Flirten ist doch was Schönes", erklärte er in einem Interview vor einiger Zeit. "Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen."

Offenbar ist er bereit für eine neue Liebe. Doch die muss erstmal mit seiner Vergangenheit klarkommen! "Ich habe ja auf meinem Oberarm meine Ex-Freundin", erklärte der Fernseh-Star. Das Tattoo von Helene erinnert ihn jeden Tag an die gemeinsame Zeit mit seiner einstigen großen Liebe. Und noch immer findet er liebevolle Worte für die erfolgreiche Künstlerin: "Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden und ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Freundschaft."

Wen Florian schließlich in der Zukunft offiziell als neue Partnerin an seiner Seite vorstellen wird? In Helenes Fußstapfen zu treten, wird auf jeden Fall nicht einfach für Floris neue Herzdame.

Doch Flori will wieder in den Hafen der Liebe schippern. Wann, weiß jedoch niemand. Nicht mal er selbst. "Planen kann man das nicht", sagt er.