Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Eifersuchtsdrama wegen einer anderen Frau

Seit kurzem ist bekannt, dass Florian Silbereisen sein Herz an Sara Hentschel verschenkt hat. Die beiden haben sich in einem Hotel kennengelernt, in der die strahlende Schönheit damals noch arbeitete. Mittlerweile hat sie ihren Job an den Nagel gehängt und ist zu ihrem Schatz Flori gezogen, um immer bei ihm sein zu können. Obwohl die beiden sich laut Freunden sehr gut verstehen, könnte sich nun leider ein großes Eifersuchtsdrama am Mondsee abspielen...