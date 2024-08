Anders als 2009 will Giulia diesmal auch bei Konflikten nicht einfach nur danebenstehen. "Ich werde so sein, wie ich immer bin. Werde kein Blatt vor den Mund nehmen", betont Giulia. Sie möchte für ihre Meinung und für andere Kandidaten einstehen, etwas, das sie in den letzten Formaten bereut, nicht getan zu haben.

Giulia ist stolz darauf, zu den Legenden des Dschungelcamps zu gehören und sieht dies als eine neue Chance, sich zu beweisen. Mit ihrer neuen Einstellung und den intensiven Vorbereitungen hofft sie, diesmal noch länger im Camp zu bleiben und vielleicht sogar den Titel der Dschungelkönigin zu erringen.

Rückblickend auf ihre erste Teilnahme sagt Giulia: "Es gibt eigentlich nichts, was ich anders machen könnte. Ich will mir – wie auch 2009 – treu bleiben." Jedoch betont sie, dass sie heute eine neue innere Ruhe gefunden hat. "Ich bin sehr ruhig geworden in den letzten Jahren", erklärt Giulia und hebt hervor, dass sie kein Verlangen mehr nach Stress und Drama hat.