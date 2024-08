David Ortega im Sommer-Dschungelcamp 2024: Neues Image! Er will zeigen wer er wirklich ist

Auch das Dschungelcamp 2016 war für David Ortega eine große Herausforderung. Seine impulsive Art schien bei den Zuschauern nicht ganz so gut anzukommen – er wurde direkt in der zweiten Woche rausgewählt und musste als Erster das Camp verlassen. Doch in der ersten Woche lieferte der Laiendarsteller schon genug Gesprächsstoff. Vor allem die Kommentare von Sonja Zietlow (56) gingen dem Reality-TV-Star ganz schön gegen den Strich. Nachdem die Moderatorin ihn schlecht hatte dastehen lassen, betonte er: "Jetzt muss ich mich aber verteidigen, denn ich habe Cojones. Und meine Cojones sind aktiviert und möchten was sagen."

Was wohl ebenfalls unvergessen bleibt, sind seine lustigen Weisheiten. Im Camp philosophierte er lauthals und brachte den ein oder anderen Mitstreiter auf die Palme. "David philosophiert einfach sehr gerne – und das am besten laut. Er will die anderen Menschen an seinen Gedanken teilhaben lassen und sich mit ihnen austauschen", erklärte damals sein Bruder Alberto Davids Verhalten im Camp dem "Focus".