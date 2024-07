Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp: Vom Prinz zum König? Er hat einen Nachteil

Gigi kam zwar beim Publikum und auch bei den meisten Mitcampern gut an, doch beinahe hätte er sich seine Sympathien an Tag 10 verspielt. Was war geschehen? Zusammen mit Cosimo sollte er zu einer Schatzsuche antreten, um Leckereien fürs Camp zu ergattern. Am Ende hatten sie die Wahl: Ein Pizzastück verspeisen oder die erspielten vier Eier mit ins Camp nehmen. Die Wahl fiel auf die Pizza! "Vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen", erklärte Gigi den entsetzten Mitcampern. Claudia Effenberg reagierte empört: "Anstatt hier essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist."

Trotz dieser – nun ja ... – Verfehlung schaffte es Gigi bis ins Finale und musste sich dort einer letzten Prüfung unterziehen. Und die blieb definitiv in Erinnerung. Gigi wurde ein fieses Fünf-Gänge-Dschungelmenü serviert. Mutig stellte er sich den Ekel-Gerichten, darunter Seegurke mit Fisch-Schleim, Schweine-Uterus und ein Surströmming-Cocktail. "Gebt mir alles", verkündete Gigi kämpferisch, als ihm das Essen serviert wurde. Obwohl er mehrfach würgen musste, erkämpfte er drei Sterne und damit eine Hauptspeise für alle drei Finalisten. Sein Mut und seine Ausdauer wurden von den Zuschauern gefeiert. Für die Krone reichte es dennoch nicht.