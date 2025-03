GNTM 2025: Wer ist raus? Dieses Model bekam in Folge 9 kein Foto

Beim große Sedcard-Shooting in Folge 9 hieß es für die Frauen, Personality zeigen. Für manche der Nachwuchsmodels ein Klacks, für andere eine echte Herausforderung. Diejenigen, die das Shooting nicht so gut meistern konnten, hatten auf dem Catwalk beim 60er-Jahre-Walk noch eine Chance sich zu beweisen. Diesmal an Heidi Klums Seite: Swinging Sixties-Ikone Twiggy (75). Mit der Ansage fröhlich, mit einem Lächeln im Gesicht über den Laufsteg zu schreiten, lieferten so einige auf dem Catwalk ab. Für eine reichte es am Ende jedoch nicht: Jule (21, Stuttgart) ist raus und verpasst damit knapp den Einzug in die Modelvilla in Los Angeles.