GNTM 2025: Wer ist raus? Dieses Model bekamen in Folge 17 kein Foto

Für die Nachwuchsmodels ging es in Folge 16 in die Wüste – und zwar nicht nur für ein actionreiches "Mad-Max"-inspiriertes Shooting, sondern auch zum Campen! Gemeinsam mit Heidi und Gastjuror Thomas Hayo (56) hieß es kurz nach Einbruch der Dunkelheit Zelte aufbauen. Nur wer sich zuvor in der Challenge beweisen konnte und beim Diner-Shooting herausstach, fand am Ziel ein fertig aufgebautes Zelt vor. Der Rest lieferte sich bei windigen Bedingungen einen wahren Kampf mit den Zeltstangen.

Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht stand auch direkt das Shooting an. "Man muss das Feuer in den Augen sehen! Meine Boys und Girls sollen beweisen, dass sie in dieser postapokalyptischen Welt bestehen können und dabei natürlich top aussehen", betont Heidi. In gemischten Gruppen posierten die Models jeweils zu dritt auf einem Burning-Man-Wüstenfahrzeug. Heidis Erwartungen konnten jedoch nicht alle erfüllen: Faruk (21, Dortmund), Felix L. (21, Wien, Österreich) und Svenja (24, Hamburg) mussten die Sendung verlassen.