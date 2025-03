GNTM 2025: Wer ist raus? Für diesen Kandidaten hatte Heidi Klum kein Foto

Für die Frauen stand in Folge 7 das große Umstyling an! Dafür holte sich Heidi Klum Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) an ihre Seite. Was viele nicht wissen: Klaas ist gelernter Friseur. Während manche Models gar keines oder nur ein leichtes Make-Over bekommen, muss sich Kandidatin Natali einem mehr als sechsstündigen Umstyling unterziehen. Als wäre das nicht genug, gab es obendrauf dann auch noch harten Kritik von Designer und Gastjuror Peter Dundas (56) auf dem Catwalk. Am Ende reicht es trotz zeitaufwendigem Umstyling nicht für Natalie (25, Frankfurt am Main), genauso wenig wie für Lucia (21, Hannover), Valeria (21, Oldenburg) und Stella (23, Berlin), die die Show verlassen mussten.