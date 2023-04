Harald Glööckler: Jetzt soll jeder sein neues Glück sehen!

Harald Glööckler schwebt im siebten Himmel - zumindest was Mode anbelangt! Wie der Designer nämlich nun via "Instagram" berichtet, hat er sich in ein neues Kleidungsstück verliebt! So posiert Harald voller stolz mit einem Gucci-Einteiler vor der Kamera und kommt aus dem Schwärmen darüber gar nicht mehr heraus. Aber auch seine Community ist sich absolut sicher: Harald gibt in diesem extravaganten Kleidungsstück eine einmalige Figur ab!