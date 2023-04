Helene Fischer & Thomas Seitel: Wundervolle Neuigkeiten! Damit hat niemand gerechnet

In wenigen Stunden beginnt das Auftakt-Konzert in Hamburg. Dann wird Helene Fischer wieder durch die Lüfte schweben. Und jemand ganz besonderes wird angeblich an ihrer Seite sein. Denn wie "Bunte" berichtet, soll Thomas Seitel sie wieder durch die Luft wirbeln.

2018 stand er zuletzt mit seiner Freundin auf der Bühne. Nun soll er wieder dabei sein. Zumindest für einen Song und damit für einen echten Gänsehautmoment sorgen. Für die 38-Jährige sicher etwas ganz besonderes. Nach dem Sturz ist es für sie sicher nicht so einfach wieder weiterzumachen. Denn die Angst vor einem weiteren Sturz ist sicher da. Doch mit ihrem Freund an der Seite fühlt sie sich sicher. Er ist im Leben aber auch auf der Bühne ihr großer Halt. Wie schön, dass dies nun auch wieder die Fans sehen können...

