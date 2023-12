"In aller Freundschaft": Doppelfolge mit turbulenter Wendung kurz vor Weihnachten

Als Jasmin Hatem ihr Rad beim Foodtruck an das von Lukas Globisch lehnen will, spricht er sie frech mit den Worten "Wenn das mal gut geht" an. Die beiden fangen an wild zu flirten und als sie später noch einmal aufeinander treffen, macht Jasmin den ersten Schritt: "Sag mal, was machst du denn heute noch?" will sie von Lukas wissen, der nur keck antwortet: "Sag du's mir".