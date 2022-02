Jasmin Herren: "Krass, was da so hintenrum geredet wurde"

Das klingt ja so, als gäbe es mit einigen Kandidaten noch einiges an Klärungsbedarf. Die Zuschauer können definitiv gespannt sein, worauf Jasmin Herren hier anspielt. Mit wem die 43-Jährige noch ein Hühnchen zu rupfen hat oder welche Fakten sie auf den Tisch hauen will, verrät sie jedoch noch nicht.

Das erfahren ihre Fans wohl alles beim großen Wiedersehen der Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" am Sonntag, 20.02.2022, um 20:15 auf RTL.

