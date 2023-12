Kein "In aller Freundschaft" mehr: Durch diese Sendungen wird die ARD-Serie ersetzt

Fans müssen nun einen ganzen Monat lang auf neue "In aller Freundschaft"-Folgen verzichten. Die ARD legt bei der Ärzte-Serie eine Pause ein, um andere Programmpunkte des Senders auszustrahlen. Doch welche Sendungen zögern das Wiedersehen mit Roland Heilmann & Co. so lange hinaus? Den eigentlich für "In aller Freundschaft" reservierten Dienstags-Programm-Slot übernimmt am 26.12., dem zweiten Weihnachtstag, eine "Tatort"-Folge. Am 2.1. 2024, dem ersten Dienstag des neuen Jahres, wird es auch keine neue Folge geben, sondern einen neuen Krimi: Mit einem Special in Spielfilmlänge läutet die ARD die 10. Staffel "Morden im Norden" ein. Auch am 9.1. müssen Fans noch auf die Sachsenklinik verzichten - An diesem Tag startet "Haus aus Glas", eine Miniserie über eine Familie im Ausnahmezustand. Und auch für den Sport muss "In aller Freundschaft" wieder einmal weichen: Am 16.1. wird das Spiel Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-Europameisterschaft 2024 übertragen. Doch dann melden sich die Ärzte der Sachsenklinik endlich zurück - am 23.1. gibt es die langersehnte neue Folge der ARD-Serie und das direkt wieder im Doppelpack!