Königin Maxima: Heftiger Schicksalsschlag! Sie ist in tiefer Trauer

Marianna Vardinogianni war griechische Botschafterin und eine Wohltäterin. Sie verstarb am 24. Juli im Alter von 80 Jahren in ihrer Heimatstadt Athen. Auf ihrer Instagram-Seite heißt es von ihrer Familie: "Mit großer Trauer gibt die Familie von Vardis I. Vardinoyannis bekannt, dass die geliebte Ehefrau, Mutter und Großmutter Marianna V. Vardinoyannis, Unesco-Goodwill Botschafterin und Präsidentin von 'Elpida – Freunde der Kinder mit Krebserkrankungen', am Montag, 24. Juli verstorben ist." Sie hinterlässt nicht nur eine trauernde Familie, sondern auch eine zutiefst betrübte Königin Maxima. Der Royal und Marianna Vardinogianni verband der unermüdliche Wille, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Beide Frauen engagierten sich insbesondere für die Rechte und den Schutz von Kindern. Gemeinsam machten sie auf die Ungerechtigkeiten in der Welt aufmerksam und engagierten sich für Wohltätigkeitsprojekte.

Auch privat sollen sich Königin Maxima und die verstorbene Botschafterin nahegestanden haben. In Griechenland waren sie Medienberichten zu Folge sogar Nachbarinnen. Erst im vergangenen November trafen sie bei einem öffentlichen Auftritt erneut aufeinander, als Königin Maxima und König Willem-Alexander der Einladung der Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou nach Griechenland folgten.

Marianna Vardinoyannis hinterlässt ihren Ehemann Vardis Vardinogiannis und fünf Kinder.