Königin Maxima & König Willem-Alexander: Ein Flop auf ganzer Linie! Sie stehen vor einem Scherbenhaufen

Bereits Ende des letzten Jahres wurde durch eine Umfrage deutlich: Die Bevölkerung der Niederlande ist unzufrieden mit ihrem Königshaus! Die Umfragewerte erreichten einen neuen Tiefpunkt. Der Grund lag damals unter anderem am Fehlverhalten von Königin Maxima und König Willem-Alexander während des Lockdowns in der Corona-Pandemie. Denn obwohl sie die Bevölkerung dazu aufriefen, zuhause zu bleiben, reisten sie selbst in den Urlaub nach Griechenland. Daraufhin stürzten die Umfragewerte in den Keller.

Nun wurden auch die Belgier nach der Beliebtheit der Royals befragt. Im Auftrag von "HLN", "VTM NEWS", "RTL" und "Le Soir" ergab die Umfrage "De Grote Poll – Koningshuis" Überraschendes! Denn die belgische Bevölkerung gab dem niederländischen König die Note 6,5 von 10. Damit schnitt er besser ab als König Philippe von Belgien, denn der bekam lediglich eine Note von 5,9. Auch seine Gemahlin Königin Mathilde von Belgien wurde mit einer 5,9 bewertet, während Königin Maxima eine stolze 7,3 von 10 bekam.

Der Grund hierfür könnte ihr Staatsbesuch von vor ein paar Wochen gewesen sein. Auf der einen Seite ist es für Königin Maxima und König Willem-Alexander ein Grund zur Freude. Doch es ist gleichermaßen ein echter Schlag ins Gesicht, denn sogar die Bevölkerung des Nachbarlandes Belgien schätzt die niederländischen Royals mehr als die eigenen Landsleute...