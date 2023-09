Konny & Manuela Reimann: "Es ist endlich da"! Jetzt teilen sie ihr Glück

Die Reimanns haben einiges aus ihrem turbulenten Leben im Ausland zu erzählen. In ihrem neuen Buch "Manu und Konny Reimann: Wir haben uns unser Leben gebaut" dürfen sich Fans auf neue Einblicke freuen. Jetzt war für Konny und Manuela auch der Moment gekommen, dass sie ihr literarisches Werk erstmals in den Händen halten durften. In der Instagram-Story von Manu öffnen sie voller Aufregung das Paket, das sie nun erreichte. Darin befindet sich das erste Exemplar ihres Buches. Beide kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und Manu freut sich: