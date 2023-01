Loredana Wollny: Endlich macht sie es offiziell!

"Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich", schreibt sie verliebt dazu. Das Glück ist Loredana Wollny ins Gesicht geschrieben. Sie scheint angekommen zu sein und genießt die Zeit mit ihrem Freund und dem gemeinsamen Baby.

Die Fans freuen sich für die Tochter von Silvia Wollny. "Richtig hübsch seht ihr aus, und er sieht total nett aus", schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Da hat ein kleines Menschlein super hübsche Eltern. Alles Gute euch!"

Doch so viel positives Feedback die junge Mutter bekommt, soviel Hate-Kommentare muss sie auch ertragen. Aber mit so vielen Herzchen in den Augen, ignoriert sie diese hoffentlich einfach...

