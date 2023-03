Lotto-Chico: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über seinen Lotto-Gewinn raus!

"Diesmal war es gar kein Schein, den ich gekauft habe. Mein Freund Apo hat ihn mir geschenkt", erzählt er jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. Die beiden verbindet eine 30 Jahre lange Freundschaft. Sie lernten sich kennen, als Chico mit 12 nach Dortmund kam. "Wir haben uns gleich verstanden, zusammen Fußball gespielt am Borsigplatz. Auch zur Schule sind wir zusammen gegangen. Seitdem haben wir uns nie aus den Augen verloren", so Apo. Immer wieder hat Apo Chico in schwierigen Zeiten unterstützt. Deshalb hat er ihn und seiner Familie den kompletten Gewinn geschenkt. Wie großzügig!

