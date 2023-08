Lotto-Chico: Verliebt! Die ganze Wahrheit über seine Polizisten-Freundin

Wie der Millionär sie trotzdem überzeugen konnte? "Mir war schnell klar, dass er ein toller Mensch ist, voller Herzlichkeit und Feinfühligkeit. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, war seine Beharrlichkeit. Auch, wenn ich etwas auf Distanz gegangen bin, hat er sich immer wieder gemeldet und mir bewiesen, dass ihm wirklich eine Menge an mir liegt." Sein Vermögen würde für Candice keine Rolle spielen. Schließlich ist sie eine unabhängige Frau, die ihr eigenes Geld verdient. Trotzdem genießt sie die Annehmlichkeiten. Die beiden besuchen teure Restaurants und machen exklusive Urlaub. Sein erstes Geschenk an sie war eine Tasche von Louis-Vuitton. Preis: 3700 Euro! Mit Candice ist Chico endlich angekommen. "Candice ist genau die Richtige für mich, eine traumhafte Frau. Wir ergänzen uns perfekt." Wie schön!