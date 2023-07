"Love Island": Liebes-Aus bei Bucci und Sandrine!

Ob die beiden wohl noch einmal zueinander finden können? Das will Sandrine wohl zum jetzigen Zeitpunkt nicht komplett ausschließen: "Am Ende war es eine Kopfentscheidung. Für jetzt und hier sind wir beide der Meinung, dass es das Richtige ist, getrennte Wege zu gehen. Was die Zukunft bringt, weiß keiner. Wir lassen die Zeit sprechen und vertrauen auf das, was kommt."