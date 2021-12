Mark Forster: Schluss mit Freundschaft! Jetzt rechnet er ab

Ob das seine Branchen-Kollegen wohl genauso sehen? Sicher ist, dass es anscheinend sehr schwer ist in Marks engste Kreise aufgenommen zu werden. Dafür ist dem Sänger seine Privatsphäre zu heilig. Er hält sein Privatleben so weit es nur irgendwie geht aus der Öffentlichkeit heraus. Auch zu Mark Forsters Ehe mit Lena Meyer-Landrut, geschweige denn dem gemeinsamen Nachwuchs, ist so gut wie gar nicht bekannt. Da ist es nur verständlich, dass Mark nicht jeden so schnell an sich heranlässt. Und wenn das jemand versteht, dann sicherlich seine Kollegen aus der Musikbranche.

