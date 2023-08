Michelle Hunziker & Tochter Aurora: Große Sorge um Baby Cesare!

Zwar nimmt Aurora Ramazzotti ihre Community immer wieder in ihren neuen Mami-Alltag auf Instagram mit, dennoch ist sie stets darauf bedacht, das Gesicht ihres Sohnes Cesare nicht in die Kamera zu halten. Und das aus gutem Grund! Wegen ihrer offenen Einblicke in ihr Leben kassierte die 26-Jährige bereits harte Kritik im Netz. Böse Stimmen zweifelten in den Kommentaren an ihren Mama-Qualitäten. Zu viel für Aurora! Sie zieht jetzt harte Konsequenzen und meldet sich in einem Statement bei ihren Fans zu Wort: