Michelle & Tochter Marie Reim: Jetzt ist alles wieder wie früher

In der ARD-Sendung "Brisant" spricht Tochter Marie, die ebenfalls Sängerin ist, über die schwierige Zeit, die sie mit ihrer Mutter hatte: "Ich habe ja diesen Song 'Vier Hände zwei Herzen' unter anderem mit einem ganz kleinen Team geschrieben, um eben unsere Geschichte damit zu erzählen. Und da reden wir ja auch darüber, dass die dunklen Zeiten hinter uns liegen und wir in eine blühende Zukunft blicken."

In dem Song singen Mutter und Tochter im Duett. Marie singt in der ersten Strophe beispielsweise: "Ich hab gelernt uns zu verzeihen Denn ohne dich will ich nicht sein.", woraufhin Mama Michelle in der zweiten Strophe antwortet: "Die dunklen Zeiten liegen hinter uns Doch vor uns ist alles bunt."

Mittlerweile ist das Kriegsbeil der beiden also endgültig begraben.

Auch interessant:

Auch Michelle nahm einmal bei "Let's Dance" teil. Seht im Video, was hinter den Kulissen der Tanzshow vor sich geht.