Oana Nechiti: Bittere Bilanz! So urteilt sie jetzt über Amira Pocher

Schade...da konnte Amira wohl den hohen Ansprüche der Profitänzerin nicht gerecht werden. Jedoch gibt Oana auch zu, dass das schier unmöglich sei, denn sie wäre schon von Anfang an von Amiras Schönheit geblendet gewesen. Weiter verrät sie dann nämlich: "Diese Mischung – man erwartet so viel. Ich denke mir: Egal, was sie machen würde, ich würde immer suchen". Bleibt abzuwarten, ob die Frau von Oliver Pocher noch an die Erwartungen von Oana anknüpfen kann.

