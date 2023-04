Peter Klein: Bittere Reue! Seine Gefühle für Iris sind wieder zurück

"Wir waren zwanzig Jahre zusammen und ich meine: Ja, klar, ich verstehe sie ja auch!“, erklärt Peter im RTL-Interview und muss dann eine kurze Pause einlegen, weil er von seinen Emotionen überwältigt wird. "Ich fliege nach Australien im Januar, da war alles für sie noch okay. Und letztendlich bin ich aus Australien nie zurückgekommen."

Man sieht Peter an, dass die Trennung für ihn nicht einfach war. Iris zu verletzen, war eigentlich nie seine Absicht. Und er wird von tiefen Schuldgefühlen geplagt! "Ich meine, ich bin ja derjenige, der die Beziehung beendet hat. Da macht man sich schon Vorwürfe. Ich sage aber: Man kann gegen seine Gefühle nichts tun", so Peter. Mittlerweile folgt er Iris wieder auf Instagram und die beiden haben einen Weg gefunden, miteinander umzugehen. Immerhin ist seine Ex ihm nach all der Zeit ja auch nicht egal...