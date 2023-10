Rebecca Kratz: Drama in Spanien! Das macht die Ex-BFF von Daniela Katzenberger heute

In Daniela Katzenbergers früheren Doku-Soap "Natürlich blond" stand ihr ihre einstige BFF Rebecca Kratz noch zur Seite. Die Freundschaft zerbrach jedoch vor einigen Jahren endgültig. Die beiden Blondinen warfen sich schwere Vorwürfe an den Kopf, die andere sei keine gute Freundin gewesen. Seither ist es ruhig geworden um das Ex-IT-Girl Rebecca. Was macht die 38-Jährige heute? Klammheimlich scheffelt sie ihr Geld in Marbella bei den Schönen und Reichen als Luxus Event Planerin. Doch auch dabei läuft nicht immer alles rund...