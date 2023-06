Rúrik Gíslason: Babysensation! Er verkündet die Jubelnachricht

Wie Rúrik nun offenbart, könnte er sich gut vorstellen, Vater von einem zuckersüßen Spross zu werden. So erklärt er im Gespräch mit "Gala", auf die Frage, ob er Kinder haben möchte: "Wenn ich groß werde und groß bin, dann ja. (…) Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, groß zu werden." Wie niedlich! Scheinbar spielt der Fußballer bereits mit dem Gedanken, ein Baby zu bekommen. Deswegen ist Sport für ihn auch so wichtig, um sich fit zu halten: "Einer der Gründe ist natürlich, ich werde natürlich nicht jünger. Bis jetzt habe ich noch keine Kinder - wer weiß, was in der Zukunft passiert. Und das heißt aber, wenn meine Kinder 20, 30 werden, dann bin ich echt alt geworden. Da habe ich aber Bock, etwas mit denen zu tun. Deswegen, ja, es motiviert mich auf jeden Fall." Wann es für Rúrik wohl so weit ist? Wir können gespannt sein!