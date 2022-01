Rúrik Gíslason und Valentina Pahde: Jaa, Verlobung und Blitzhochzeit!

Zum Jahresanfang präsentierte sich Valentina auf Instagram, dick eingepackt, in einem hellen Winter-Parker. Dazu schreibt sie: "Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen." Fragt sich nur in welcher Natur – die in Deutschland oder die in Island? Genau dort war nämlich zur selben Zeit auch Rúrik. Der postete zeitgleich aus der Heimat ebenfalls Outdoor-Fotos von sich, dick eingemummelt. Dabei fiel den Fans auf: Die Jacken der beiden sehen sich verdächtig ähnlich. Pärchen-Look oder trägt Valentina sogar seine Jacke?

Auch interessant: