Sarah Engels & Julian Engels: Jetzt verkünden sie die Jubel-News!

Auf Instagram nehmen Sarah Engels und ihr Fußballer-Gatte Julian Engels ihre Fans immer wieder mit in ihren Alltag. In letzter Zeit zeigten sich die beiden jedoch besonders häufig bei einer ganz bestimmten Aktivität - beim Pauken! Doch wofür lernten die beiden hier so zielstrebig? In ihrem neusten Post auf Instagram gab es nun das Ergebnis ihrer Mühen: Sarah und Julian haben nun einen Sportbootführerschein!