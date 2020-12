Schlank ohne Stress: Die 44 besten Abnehm-Tricks der Stars

27 SCHNELLES DESSERT

Wenn das Verlangen nach Süßem einfach nicht vergeht, dann am besten direkt nach der Hauptmahlzeit zulangen. Dann ist der Magen bereits gefüllt und der Blutzuckerspiegel wird später nicht noch einmal extra strapaziert.

28 ZUCKERABSTINENZ

Als Belohnung für den Verzicht auf alles Zuckrige winkt die ewige Jugend – oder zumindest ein frischeres Aussehen samt schmalerer Silhouette. Wie das gelingt und auch noch Spaß macht? Das verrät Anastasia Zampounidis in ihrem Ratgeber „Happy Eating“ (Ehrenwirth Verlag, 18 Euro).

29 FRISCHEKICK

Auch wenn es im Winter schwerfällt: Verlagern Sie Ihr Training nach draußen! Studien belegen, dass man an der frischen Luft gut 30 Prozent mehr Kalorien verbrennt. Warum? Beim Jogging beispielsweise liegt es an unterschiedlichen Steigungen und dem Luftwiderstand. Hinzu kommt: Selbst bei wolkigem Himmel wird der Körper mit dem so wichtigen Vitamin D versorgt.

30 CLEAN EATING

Natürliche und unverarbeitete Zutaten sollten an erster Stelle beim „Clean Eating“ stehen. Das ist nicht nur gesünder, sondern verhindert auch Heißhunger-Attacken und hilft ganz nebenbei beim Abnehmen. Denn industriell verarbeitetes Essen wie Fertiggerichte, Gebäck oder auch Light-Produkte sind richtige Zuckerfallen mit verstecken Zusatzstoffen, die den Insulinspiegel hochschießen lassen und damit die Lust auf Süßes und Salziges noch verstärken. Besser: Selbst kochen, damit man weiß, was wirklich drinsteckt!

31 KÜSSCHEN!

Der wahrscheinlich schönste Abnehm-Tipp: Küsschen geben! Denn leidenschaftliche Küsse verbrennen 12 Kalorien und machen glücklich – es lebe die Liebe!

32 FÜR ZWISCHENDURCH

„Da ich nicht mehr so viel zum Sport komme wie früher, versuche ich mein Fitness-Programm in den Alltag zu integrieren“, so Nazan Eckes im CLOSER-Talk.

33 MORGENROUTINE

Sieht akrobatisch aus und macht Muskeln: Wer jeden Morgen an seinen Handstand-Qualitäten arbeitet, verbrennt in nur 20 Minuten 300 Kalorien!

34 TREPPEN-TIPP

Klingt oll, aber bewirkt viel: Treppe statt Aufzug! Mit dieser einfachen Übung trainieren Sie nicht nur die Ausdauer, sondern arbeiten nebenbei am Knackpo!

35 GAS GEBEN

Studien zufolge verbrennt man 20 Prozent mehr Kalorien, wenn man schneller geht. Heißt: Beim nächsten Spaziergang einfach das Tempo erhöhen. So purzeln die Pfunde ganz nebenbei.

36 KICKSTART MIT KIND

„Wenn ich mit dem Kinderwagen raus bin, hab ich Laufschuhe angezogen“, erzählt Nazan Eckes. Doppelt gut: So werden nicht nur die Beine, sondern auch die Arme trainiert!

37 SHAKES GEGEN HÜFTGOLD

Auch Jana Ina Zarrella schwört auf Schlank-Shakes: „Über die Feiertage sollte jeder essen und trinken, was er möchte“, betont sie. „Pünktlich zum Jahresbeginn lege ich los mit Sport und esse gesünder. Zudem ersetze ich Mahlzeiten durch meinen Shape-Republic-Shake.“ Für alle, die Weihnachten noch länger nachtrauern, gibt es sogar die Geschmacksrichtung Zimtstern …

38 BLOSS KEIN STRESS

Bei Stress schüttet der Körper Cortisol aus, das den Stoffwechsel ausbremst und zu Heißhunger-Attacken führt. Um den Stresslevel zu minimieren, viel Wasser trinken, ausreichend schlafen, sich längere Auszeiten gönnen. Auch gut: entspannte Workouts wie Yoga.

39 PROST!

Laut kanadischen Forschern der University of Alberta wurden im Rotwein Resveratrol-Verbindungen nachgewiesen, die beim Abnehmen helfen und voller Antioxidantien stecken. Weiße Fettzellen werden in beige Fettzellen umgewandelt, diese können vom Körper leichter verbrannt werden. Ein Glas pro Abend soll außerdem Heißhungerattacken unterbinden.

40 ZAHNPUTZTRICK

Greifen Sie nach dem Essen zur Zahnbürste oder lutschen Sie ein zuckerfreies Minzbonbon! Denn der Minzgeschmack der Zahnpasta stoppt die Nasch-Lust und signalisiert dem Gehirn: Schluss mit Essen!

41 SCHLEMM DICH SCHLANK

Vor allem mit Kids fällt es schwer, Fit-Kost auf den Tisch zu bringen. Das weiß die Alessandra Meyer-Wölden nur zu gut. Deswegen setzt sie auf die leckere „Baumbutter“: „Mit einer Avocado kann man seine Liebsten ein wenig austricksen und über einen Nachtisch gesunde Fette verarbeiten“, empfiehlt sie. „Die Avocado eignet sich hervorragend, um eine cremige Konsistenz zu kreieren, und ist dabei nahrhaft und sättigend mit notwendigen Vitaminen.“ Ihr Tipp: ein Schokopudding! Wie’s funktioniert? Eine Avocado mit Kakaopulver, Kokosmilch, Ahornsirup und etwas Vanilleextrakt zu einer Creme pürieren. Darauf einen Löffel Kokosjoghurt geben. Garniert wird das Ganze mit einer Feige und Beeren. Fertig ist der köstliche und gesunde Snack!

Dr. Christine Theiss verrät ihre besten Tricks:

42 ENTSCHLEUNIGEN

Schluss mit Hetzen: „Gerade in der Lockdown-Zeit haben wir die Möglichkeit zu entschleunigen. Damit meine ich nicht nur das Essen. Sie müssen nicht joggen, um fit zu werden. Ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft wirkt Wunder!“

43 NEUES PROBIEREN

Wenn nicht jetzt, wann dann: „Wir sollten die Zeit nutzen, um endlich mal wieder mehr Dinge selbst zu machen, vor allem in der Küche“, rät die Expertin. Heißt: Schnappen Sie sich ein Kochbuch, frische Zutaten und toben Sie sich aus!

44 ABREGEN

Klingt lapidar, wirkt aber Wunder: „Senken Sie Ihren Stress-Pegel. Wenn man sich über Situationen aufregt, die man eh nicht ändern kann, wird man unglücklich.“ Und jeder weiß: Ein erhöhter Cortisol-Spiegel verhindert das Abnehmen!

Mehr essen, weniger wiegen! Mit diesen Diät-Tricks läuft das Abnehmen wie von selbst: