Steff Jerkel: Walentina Doronina soll niemals Kinder bekommen!

Trotz aller Differenzen im "Sommerhaus der Stars" wollen Walentina und ihr Verlobter Can den nächsten Schritt wagen. Im Interview mit InTouch Online verriet die Blondine, dass sie sich sogar vorstellen könnte, bald Kinder zu bekommen. "Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre zusammen und haben schon wirklich schwere Hürden hinter uns. Also, trennen kann uns nichts", ist sie sich sicher. "Nächstes Jahr werde ich 24. Ich möchte auf jeden Fall früh Mama werden. Familienplanung ist so in 2 - 3 Jahren geplant. Wir überlegen uns gerade, ein Haus zu kaufen", sagte sie stolz.

Dass sie Can dominiere, verneinte sie: "Can und ich sind Sturköpfe, aber wir geben beide den Ton an". Weiter stellte sie klar: "Es gibt keine klassische Rollenverteilung in unserer Beziehung. Jeder ist so wie er ist und macht das, worauf er Bock hat."

Steff Jerkel hat dazu jedoch eine ganz andere Meinung: "Bitte du niemals Kinder, viel zu egoistisch dazu", teilte er bei InTouch Online gegen die Blondine aus. Bei toxischen Beziehungen sei er empfindlich, wie er bei "Das große Promibüßen" erklärte. Aus diesem Grund habe er auch Mike Cees keine Kinder gewünscht. Als er selbst noch ein kleiner Junge war, habe er durch seinen eigenen Vater nämlich psychische Gewalt erlebt. Dieser habe ihn ständig in die Ecke gedrängt, sodass er sich der Situation nicht entziehen konnte. Das wünsche er einfach keinem anderen Kind, erklärte der 54-Jährige in der Show.