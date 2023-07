The Voice of Germany: Drama hinter den Kulissen! Shirin David legt sich mit ProSieben an

Nicht nur Bill Kaulitz, sondern auch Shirin David sorgen mit ihren spektakulären Outfits für Aufsehen in der Show. Letztere entschied sich für eine aufwändige Hochsteckfrisur und eine XXL-Chanel-Kette, doch das passte ProSieben gar nicht. "Ratet mal, wer mit einem nationalen TV-Sender darum kämpft, dass ihr Chanel-Logo-Look für weitere ikonische Glam-Momente in Deutschland gezeigt wird", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und veröffenlichte ein Bild von ihrem Outfit. Ob sich die Rapperin am Ende durchsetzen konnte? Das erfahren wir wohl erst im Herbst, wenn die neue Staffel im TV läuft...