Verona Pooth & Franjo Pooth: Jubel-News nach der Trennung

Sie strahlen um die Wette! Verona Pooth und ihr Mann Franjo Pooth besuchen aktuell ihren Sohn San Diego in seiner Wahlheimat Florida. Neben süßen Familien-Momenten, die Verona während ihrer Zeit in den USA, mit ihrer Community in ihrer Instagram-Story teilte, reit sich nun auch ein süßer Feed-Post ein, in dem die Bohlen-Ex die Jubel-News verkündete - ihre Familie wird gemeinsam nach Deutschland zurückfliegen: