Amira Pocher: Nach Trennungsdrama - Jetzt ergreift sie die Flucht

Amira, die eigentlich aus Österreich kommt, nimmt sich aktuell eine kleine Auszeit in ihrer ehemaligen Heimat: Im Luxus-Ressort "Das Edelweiss" in Salzburg lässt sie den Stress der letzten Wochen hinter sich und genießt die vorweihnachtliche Zeit. "Ich musste einfach mal weg", sagt die Moderatorin in einem Video auf Instagram und schwärmt: "Diese Luft! Mein Gott! Ich habe das so dringend gebraucht! Heimat schnuppern!"