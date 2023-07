Annemarie Carpendale: Trauriges Aus nach 10 Jahren verkündet!

ProSieben schmeißt die Sendung aus dem Programm. "Das wöchentliche Magazin gibt es 2024 nicht mehr. Die TV-Redaktion lösen wir deswegen auf", bestätigt ein Sprecher der "BILD"-Zeitung. Kleiner Wehrmutstropfen für Annemarie: "Die Marke 'red' wird erhalten bleiben." Sonderausgaben im Anschluss an TV-Highlights wie "The Masked Singer" oder "Germany's next Topmodel" soll es weiterhin geben.